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Севастополь и Симферополь остались без света из-за аварии на энергомосту

Сегодня, 16:38

Также без света несколько других поселков Крыма, возникли трудности с сотовой связью. Инцидент зафиксирован 13 июня на подстанции в Краснодарском крае.

Сегодня, 13 июня, Севастополь, Симферополь и другие поселки Крыма остались без света. ЧП произошло в результате аварии на энергомосту, расположенном в Краснодарском крае. Помимо отключения электроэнергии, были зафиксированы проблемы с сотовой связью. Предполагается, что инцидент произошел на подстанции «Тамань» в результате задымления на одной из секций.

В подобных случаях на место выезжают квалифицированные сотрудники экстренных служб, которые устранят проблему в самые короткие сроки. Сейчас неизвестно, сколько времени займет работа.
В Севастополе постепенно возобновляется электроснабжение.

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