Прорыв канализации в Екатеринбурге привел к затоплению улицы

Сегодня, 12:42

На улице Владимира Высоцкого в Екатеринбурге произошла серьезная коммунальная авария. Теперь местные жители не могут перейти на другую сторону улицы, ведь дорога напоминает полноводную реку.

Сегодня 12 июня в Екатеринбурге произошел прорыв канализации в районе ЖБИ на улице Владимира Высоцкого. Известно, что порыв случился возле дома №18 рано утром. Некоторые жители вынуждены были пробираться на работу по бурлящему потоку воды, которая имела неприятный запах.

На данный момент на место прорыва прибыли сотрудники коммунальной службы, которые занимаются устранением аварии. Известно, что после прорыва трубы в близлежащих домах пропала холодная вода. На данный момент ее подача возобновлена. Все ремонтные работы были выполнены за несколько часов.

Сообщается, что авария произошла из-за изношенности трубопровода. Пока неизвестно, есть ли в результате данного инцидента пострадавшие. Ведь многие автомобили, которые были припаркованы в данном районе, просто плавали в воде. В интернете жители Екатеринбурга обсуждают данную проблему и уверенны, что подобная ситуация повторится еще не однократно, ведь замена изношенных труб в городе не проводится.