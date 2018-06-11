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14-летний мотогонщик погиб при аварии в Барселоне

Сегодня, 14:31

Спортсмен по имени Андреас Перес участвовал в соревнованиях в рамках чемпионата Moto3 FIM CEV в составе команды Reale Avintia Academy. Пилот допустил столкновение с другими гонщиками после неудачного выхода на пятом повороте.

По сообщению членов команды, 14-летний мотогонщик погиб при аварии в Барселоне. Отмечено, что на место происшествия прибыли медики, Перес экстренно был доставлен на вертолете в медучреждение, где врачи начали бороться за жизнь спортсмена. Андреас получил серьезные травмы головы, вследствие чего была зафиксирована смерть мозга, спасти пострадавшего не удалось.

Члены команды сообщают, что до последнего надеялись на спасение их приятеля и коллеги, однако чуда не случилось. Известно, что Андреас Перес был перспективным пилотом и добился хороших результатов в спорте, несмотря на свой юный возраст. Семье погибшего пилота выражают свои искренние соболезнования.

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