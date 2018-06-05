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Индия осталась последней страной из шести, на вооружении которой остались самолеты, построенные по совместному британско-французскому проекту. С начала эксплуатации этого типа истребителей прошло 46 лет.

На западе Индии разбился истребитель-бомбардировщик Jaguar, который дислоцировался на базе военно-воздушных сил Джамнагар. Как сообщают в министерстве обороны Индии, это был обычный тренировочный полет, совершавшийся в плановом режиме. Через несколько минут после взлета, самолет пропал с экранов радаров. Поисковая группа обнаружила обломки Jaguar на частном пастбище. Летчик не успел катапультироваться и погиб. Мирные жители не пострадали.

Хотя уже создана официальная комиссия ВВС, эксперты пишут, что данный тип самолетов не мог эксплуатироваться такое количество времени, катастрофа была предрешена. Ранее, только шесть стран имели на вооружении истребитель-бомбардировщик Во Франции, например, самолет был снят с вооружения 13 лет назад.