Завод Ford Sollers в Елабуге выпустил 150-тысячный автомобиль

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В качестве юбилейного автомобиля с конвейера предприятия сошел фургон Ford Transit. Татарстанская площадка выпускает сразу несколько моделей американской марки. Данная информация озвучена пресс-центром компании Ford Sollers.

Открытие площадки Ford Sollers в Елабуге состоялось в 2012 году. «Первенцем» завода стал фургон Transit. После него на конвейер предприятия отправились кроссоверы Explorer и Kuga. Все модели американской марки, собираемые в Татарстане, адаптированы к дорогам и климатическим условиям России. Машины собираются по полному циклу.

Самым большим тиражом на Ford Sollers выпускается кроссовер Kuga. В России автомобиль продается в передне- и полноприводном исполнениях. Силовую линейку модели представляют в РФ 150- и 182-сильный агрегаты, сочетающиеся с 6-АКПП. Кроссовер предлагается россиянам по цене не менее чем в 1 464 000 рублей. За минувший год жители страны приобрели 13 тысяч экземпляров Kuga, что на 54% больше, чем годом ранее.

Кроссовер Ford Explorer сейчас имеет наиболее динамичные показатели роста продаж среди всех моделей американского бренда, предлагаемых в России. Машина продается с 249-сильным агрегатом V6, комплектуемым 6-АКПП и полным приводом.