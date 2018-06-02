В Бийске мощный фонтан воды разбил Toyota Camry

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Иномарке повредили зеркала, заднее стекло, а камни с грязью ударяли по каркасу. Видео появилось в социальной сети «ВКонтакте» на странице паблика «Аварийный комиссариат».

1 июня в Бийске мощный фонтан воды разбил автомобиль марки Toyota Camry. Из-под земли начал бить гейзер, где вылетали камни и грязь. Все это попадало по кузову, стеклам и зеркалам иномарки. По словам очевидцев, грязная вода лилась в салон. Кто-то из пользователей пошутил: «Вот так бесплатная автомойка! Салон плюс кузов!».

Реакцию владельца поврежденной Toyota Camry не сложно предугадать и ремонт автомобиля обойдется ему в копеечку. Водителю стоит обращаться за материальным ущербом в компанию, которая отвечает за состояние труб. Предполагается, что вода вырвалась в результате опрессовки труб теплоэнергетиками.