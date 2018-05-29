В Забайкалье вертолёт Ми-2 не выходит на связь

Сегодня, 11:25

Маршрут воздушного судна был проложен над лесистыми окрестностями. На его борту находились три человека.

Вертолёт МИ-2 не выходит на связь в Забайкалье. Об этом сообщили экстренные службы.

"Вертолёт Ми-2, который принадлежит ДОСААФ, потерял связь с землёй в нужное время. В готовности находятся экстренные службы. Они намерены выдвигаться по маршруту следования воздушного судна", - поведали источники.

Маршрут вертолёта пролегал над густой тайгой. Предположительно, что связь оборвалась именно в той местности, а сам вертолёт может передвигаться с площадки на площадку. На данный момент говорить об аварийности ситуации рано. Сейчас начаты поиски пропавшего Ми-2. Выясняются причины инцидента.