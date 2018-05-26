В Тюмени на Коммунистической фонтан кипятка бил в разные стороны

Сегодня, 16:04

В Тюмени фонт кипятка бил в разные стороны и ужаснул жителей Коммунистической Инцидент произошел минувшей ночью, после чего на место прибыли спецслужбы.

На данный момент поставки холодной воды в ближайшие дома прекращены из-за порыва труб теплосетей. В Тюмени до 30 мая продлится ремонт участка, и жителей предупреждают о неполадках в системе подачи. Это связано с проведением планового обследования сетей.

Очевидцы рассказывают, что из-под земли пробился фонтан кипятка, который бил из колодца сразу в две стороны. Жители Тюмени на ул. Коммунистической, в районе Свято-Троицкого мужского монастыря, надеется, что специалисты быстро проведут все ремонтные работы.