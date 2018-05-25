В Воронеже авария оставила без воды часть жителей города

Сегодня, 15:45

По сообщению представителей городского управления по чрезвычайным ситуациям, произошел прорыв в районе Краснознаменной улицы, и специалисты уже отправились на место происшествия для устранения неполадок.

Согласно приведенным данным, в Воронеже авария произошла примерно в 13:30 по местному времени, она оставила без воды часть жителей города. Пострадали от отключения водоснабжения граждане, преимущественно проживающие в Ленинском районе, а в общей сложности отключены были 82 жилых дома.

В данный момент ремонтные работы уже начались, что подтвердили сотрудники пресс-службы МЧС. Подвоз воды пострадавшим от аварии гражданам уже инициирован. Через какое время водоснабжение снова будет подключено – пока не известно.