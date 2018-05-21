В Чите на перекрестке забил гейзер воды

Сегодня, 11:20

Асфальт провалился по причине гидравлических испытаний, они и выявили протечку в системе водоснабжения. Инцидент произошел на перекрестке улиц Бутина и Кочеткова, без горячей воды остались несколько домов.

Сегодня, 21 мая, в Чите на перекрестке улиц Бутина и Кочеткова произошел инцидент, который спровоцировал отключение горячей воды в нескольких жилых домах, но это было в рамках планового гарфика. Известно, что специалисты провели гидравлические мероприятия, в результате была найдена протечка в системе водоснабжения.

На место ЧП в оперативном порядке прибыла ремонтная бригада. Судя по кадрам, опубликованным на просторах Сети, обвалившийся асфальт очень похож на гейзер вулкана, но там течет вода. Ролик просмотрели около 200 пользователей.