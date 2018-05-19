Эрдоган высказал свои соболезнования в сторону авиакатастрофы на Кубе

18 мая пассажирский самолёт с Boeing 737 потерпел крушение сразу после взлёта. Стоит отметить, что на его борту находились более сотни человек.
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган выразил свои соболезнования кубинскому лидеру Мигелю Диасу Канэлю в связи с трагедией, произошедшей на Кубе.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев также присоединяется и передаёт слова сочувствия родным погибших в результате авиакатастрофы пассажирского лайнера.
Также источники сообщили, что на Кубе начали национальный траур по погибшим в данной трагедии. Вся страна приспустила государственные флаги и отменила все развлекательные мероприятия.
Как стало известно, траур продолжится до вечера 20 мая. В столицу Кубы приезжают родные и близкие жертв трагедии. Скоро начнётся процедура опознания погибших. Причину крушения самолёта выясняют.