Эрдоган высказал свои соболезнования в сторону авиакатастрофы на Кубе

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18 мая пассажирский самолёт с Boeing 737 потерпел крушение сразу после взлёта. Стоит отметить, что на его борту находились более сотни человек.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган выразил свои соболезнования кубинскому лидеру Мигелю Диасу Канэлю в связи с трагедией, произошедшей на Кубе.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также присоединяется и передаёт слова сочувствия родным погибших в результате авиакатастрофы пассажирского лайнера.

Также источники сообщили, что на Кубе начали национальный траур по погибшим в данной трагедии. Вся страна приспустила государственные флаги и отменила все развлекательные мероприятия.

Как стало известно, траур продолжится до вечера 20 мая. В столицу Кубы приезжают родные и близкие жертв трагедии. Скоро начнётся процедура опознания погибших. Причину крушения самолёта выясняют.