СМИ: Авиакатастрофа Boeing-737 стала первой для компании Cubana de Aviacion за 20 лет

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18 мая в полдень воздушное судно Boeing 737-200 потерпело крушение практически сразу после взлёта из аэропорта им. Хосе Марти.

Крушение пассажирского судна Boeing-737 кубинской компании Cubana de Aviacion оказалось для неё первой авикатстрофой с 1999 года. 20 лет назад пассажирский авиалайнер следовал рейсом Гавана-Каракас. В результате попытки посадки самолёта, он столкнулся с горой Сан-Луис. В ходе трагедии погибли 24 человека, находившихся на борту.

Вчера на борту самолёта находились 110 человек с учётом экипажа. Из них выжили лишь три женщины, которые на данный момент находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Катастрофа имела место на территории хозяйственных посадок, сосредоточенных между вышеуказанным аэропортом и населённым пунктом Сантьяго-де-лас-Вегас. В числе пассажиров было всего пять иностранцев, всеми остальными оказались кубинцы.

По информации российского посольства на Кубе, граждан России на борту самолёта не было. Свидетели сообщают, что самолёт хотел вернуться обратно в аэропорт после взлёта, однако врезался в линию электропередачи. По их информации, сотрудники спасательных служб прибыли на место инцидента через 10 минут.