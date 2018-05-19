Причиной падения самолёта на Кубе могли быть технические сбои

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Официальную версию причин данного инцидента пока не сообщают. Стоит напомнить, что на Кубе потерпел крушение пассажирский авиалайнер.

Бортинженер воздушной компании Cubana высказал своё предположение, что причиной трагедии, связанной с Boeing 737-200, мог быть технический сбой.

"Мы больше не увидимся. Наверное, из-за технических неполадок, которые произошли в самолёте", - сказал про своих коллег, которые находились на борту воздушного судна.

Отмечается, что на борту авиалайнера, потерпевшего крушение, находились 110 человек. Из них 2 человека выжили, их экстренно госпитализировали в больницу. Другие пассажиры, к сожалению, погибли.