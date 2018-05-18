На Кубе после катастрофы Boeing 737 есть выжившие

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На Кубе потерпел крушение взлетающий авиалайнер, на борту которого было множество пассажиров. Как оказалось, после этой катастрофы оказались и выжившие.

Судя по последней информации, трём пассажирам рухнувшего при взлёте Boeing 737 удалось выжить. Эксперты считают это настоящим чудом, поскольку самолёт был заполнен топливом «под завязку» и сразу после падений вспыхнул,

Однако сообщается, что при крушении некоторым из находившихся на его борту удалось выжить. По последней информации, это трое человек, которых срочно госпитализировали. О том, насколько тяжелы их травмы, пока не сообщается.

Согласно данным некоторых источников, состояние выживших – критическое. Однако кубинские врачи предпринимают все меры, чтобы спасти их жизни. Они борются за это уже длительное время, и надеются, что их усилия принесут свои плоды.

В то же время, согласно сведениям, полученным из других СМИ, один из выживших уже погиб. Причиной этому стали его травмы и многочисленные ожоги тела, с которыми врачи не смогли справиться.

Информация пока не подтверждена. Портал проинформирует о ней позднее.

На борту во время крушения Boeing 737 на Кубе находились 107 пассажиров, не считая членов экипажа.

В числе них могли находиться и туристы их РФ. Выяснением этого сейчас занимается посольство РФ на Кубе.