На Кубе при крушении разбившегося самолёта на борту могли быть туристы РФ

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Не исключается, что при катастрофе Boeing, на его борту могли быть пассажиры из России. Сообщение об этом сделало кубинское посольство РФ. Сейчас его представители заняты расследованием причин инцидента.

Согласно их сообщениям, граждане РФ могли находиться на борту лайнера, потерпевшего крушение при взлёте на Кубе. Сообщение об этом сделано представителями российского посольства, находящегося в этой стране.

На борту разбившегося на Кубе самолёта Boeing 737 могли быть российские туристы. Данный факт в настоящее время устанавливается.

Трагедия случилась в тот момент, когда лайнер компании Cubana de Aviation поднялся со взлётной полосы Гаваны, направляясь в Ольгин. Его падение произошло через несколько минут после взлёта. Были ли на его борту российские туристы или специалисты, пока не сообщается.

Баки взлетевшего самолёта были полны. При падении, они взорвались. Вряд ли кто ни будь выжил. Информация продолжает поступать.

Сообщается, что в момент катастрофы на Boeing 737 были 107 пассажиров. Были ли среди них российские, уточняют дипломатические ведомства.

Причина катастрофы устанавливается. Также проверяется, были ли в момент смертельной аварии на борту разбившегося Boeing 737 российские туристы.