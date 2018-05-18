В Петербурге забил фонтан кипятка размером с дом

Сегодня, 10:25

Происшествие имело место в районе Шлиссельбургского проспекта возле дома №22. Прорыв произошёл на теплотрассе диаметром 30 см, разлив уже локализовали.

Фонтан кипятка устремился вверх, достигнув высоты дома. Про случившееся поведали свидетели в соцсетях. "Отличный утренний душ по Шлиссельбергском проспекту", - пишет один из очевидцев. Как сообщили источники, коммунальная авария в Петербурге произошла около 5 утра. Сейчас на месте происшествия трудится ремонтная бригада. Ранее стало известно, в начале мая начато гидравлическое испытание тепловых сетей на прочность. Энергетики просят быть очень осторожными.

Кроме этого, 8 мая произошла подобная авария на теплотрассе, диаметр которой составил 50 см. Рабочие заменили 10 метров труб.