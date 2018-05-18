В Барнауле пенсионерку сбило мощным фонтаном воды

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Вчера, 17 мая, в Барнауле произошла серьезная коммунальная авария на улице Балтийской. В результате происшествия пострадала пенсионерка, которую сбило фонтаном воды.

В Барнауле по улице Балтийской вчера, 17 мая, в 09:40 произошел прорыв трубы. Сила напора воды была такой, что из земли наружу вырвался фонтан воды, который накрыл все стоящие в радиусе нескольких десятков метров автомобили. Проходящая неподалеку старушка была сбита потоком воды.

Известно, что трагедию зафиксирована камера видеонаблюдения, которая находилась на одном из близлежащих зданий. На данный момент о состоянии пожилой женщины информации нет. Прибывшие на место инцидента сотрудники коммунальной службы сообщили, что произошел прорыв теплосети.

Очевидцы сообщали, что вода перед домом стояла стеной. Руководитель барнаульской теплосети заявил, что такая ситуация произошла в результате проведения гидравлических испытаний на трубопроводе, целью которых и является выявление таких проблемных мест. На данный момент проводятся работы по устранению аварийной ситуации.

Гидравлические испытания в Барнауле будут проходить до 23 мая. Все обнаруженные недостатки будут устранены до начала следующего отопительного сезона.