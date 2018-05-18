МЧС: Число авиакатастроф в России снизилось на 41%

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Речь идет о 2017 годе, который сравнили с годом перед этим. Причины самых распространенных неполадок описаны в специальной информационной сводке для авиакомпаний.

В МЧС сообщили о снижении числа авиакатастроф в России на 41%. Специалисты ведомства рассказали основные причины происшествий в небе. Для статистических данных специалисты МЧС использовали прошлый год. Специалисты рассказали, что в период с 1945 до 2013 года Россия занимала второе место в рейтинге стран, в которых чаще всего падают самолеты. Первую строчку занимали США (763 катастрофы, 10 514 жертв), а вторую строчку получила Россия (307 катастроф, 7 061 жертва).

Тройку антирейтинга замыкает Канада (173 катастрофы, 1 755 жертв). С 2013 года ситуация изменилась, но специалисты МЧС не сообщали официальные данные в сравнении с числом авиакатастроф в РФ и странах мира.