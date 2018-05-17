В Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Ми-2

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Пилот воздушного судна осуществлял авиационно-химические работы, о чем сообщили представители Южной транспортной прокуратуры. В данный момент информация о происшествии проверяется ведомством, инициировано расследование.

Вертолет Ми-2 потерпел крушение неподалеку от поселка Мирный в Ставропольском крае. Пилот попал в медучреждение с ранениями различной степени тяжести, в данный момент о состоянии здоровья пострадавшего ничего не сообщается. Произошел инцидент 16 мая в обеденное время.

Сейчас сотрудники прокуратуры заняты проверкой обстоятельств, которые послужили причиной крушения вертолета. Пока не известно, какие нормы безопасности были нарушены и кто виновен в произошедшем.