Сегодня, 09:36

Это произошло накануне, около 10:40. Причиной стала поломка коммунальной сети ООО «Сибэнерго». Под экстренное отключение от коммуникаций попали 22 объекта социальной инфраструктуры.

В Новокузнецке 171 дом из-за аварии остался без воды и тепла. По сообщению компании, которая предоставляет услуги, инцидент стал случайностью из-за ряда причин. В Новокузнецке нашли место аварии и оперативно провели откачку воды. После провели ремонт теплосети и 171 дом и 22 соцобъекта вновь получили доступ к коммуникациям. По словам горожан, тем, кто остался без воды и тепла, пришлось подождать пару часов. Благодаря этому уже через несколько часов подача воды была возобновлена.

Из-за повреждения трубопровода на перекрёстке проспекта Курако и улицы Кирова люди испытали неудобства, однако быстрая реакция ООО «Сибэнерго» позволила избежать усугубления ситуации в Новокузнецке.