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Эксперты заявляют, что пилот малайзийского Boeing 777, исчезнувший в 2014 году, специально совершал действия, ставшие причиной крушения авиакатастрофы.

Версия с террористами, по мнению эксперта Мартина Долана, не совсем правдоподобна, поскольку, если бы они были замешаны в этом инциденте, то не скрывали бы правду.

Пилот Симон Харви, летавший на Boeing 777 думает, что все было тщательно продумано. Лайнер пролетал над тайско-малазийской границей, а это была слепая зона. "Если бы моей задачей было сделать самолет исчезнувшим, то я бы поступил так же" - сказал Харви.

Следователь из Канады Ларри Вэнс заявил, что капитан Boeing 777 Захари Ахмад Шах, вероятно, надел кислородную маску до разгерметизации кабины самолета, чтобы все находящиеся в нем люди потеряли сознание.

Авиалайнер Boeing 777-200 с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. В марте 2016 года родственники 12 пассажиров подали в суд на авиакомпанию Malaysia Airlines с запросом выплатить материальную компенсацию в размере от 755 тысяч до 1,23 млн долларов за каждого погибшего. В результате загадочного исчезновения самолета страховые компании понесли огромные убытки в размере 600 млн долларов.