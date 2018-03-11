Под Новосибирском погиб пилот, управлявший самодельным аппаратом

Сегодня, 17:07

Под Новосибирском погиб 58-летний пилот, управлявший самостоятельно изготовленным им летательным аппаратом. Это случилось рядом с посёлком Краснозёрское.

Сообщение сделано пресс-службой регионального СК. Сейчас следователи этого ведомства заняты осмотром места событий и установлением того, что могло привести к трагедии.

Самодельный летательный аппарат упал рядом с Краснозёрским, рядом с жилыми домами этого посёлка.

Аппарат потерпел крушение около 18-00 по местному времени. Судя по размещённым в Сети фото, погода в этот момент была в регионе ясной и безветренной.

Не исключается наличие технической неисправности. Как бы то ни было, местный «Кулибин» погиб при очередном полёте на своём изобретении.

Был ли его полёт законным, а транспортное средство зарегистрированным, предстоит выяснить следователям.