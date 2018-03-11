В Тюмени грузовик провалился под асфальт

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В Тюмени произошло необычное ДТП. Там большегруз, перевозивший песок, буквально, «ушёл» под асфальт.

Это случилось в месте, где пересекаются улицы Воровского и Республики. Пока не известно, то ли асфальт просел под колёсами автомобиля, то ли его проседание произошло ранее.

Фактом является то, что заднее колесо грузовика оказалось в яме и он не смог продолжить своё движение. При этом автомобиль почти полностью завалился на левый бок.

Одной из версий того, почему это могло произойти с дорожным покрытием, является коммунальная авария на сетях, находящихся под ним. Это подтверждается сообщениями очевидцев о том, что из-под провалившегося автомобиля шли клубы пара.

Это уже не первое ДТП, связанное с проседанием в Тюмени уложенного там асфальтового покрытия. Подобные инциденты на Республике вообще случаются с подозрительной частотой.

Тюменские пользователи Сети уже успели прокомментировать размещённое фото очередного «провала». Некоторые предположили, что «КамАЗ» просто уработался и прилёг отдохнуть.