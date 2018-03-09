В Кургане четыре больницы остались полностью без воды из-за ЧП

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Четыре городских больницы в Кургане остались без водоснабжения 9 марта. Причина такого дискомфорта – масштабное коммунальное ЧП.

На центральной линии трубопровода, который обеспечивал поставку холодной воды к домам, квартирам и коммунальным организациям города Курган, произошла 9 марта крупная авария. Там зафиксирован порыв трубы. Из-за этого, коммунальщикам пришлось полностью отключить микрорайон от водоснабжения. ЧП зарегистрировано по улице Карбышева, 42. Рядом с местом аварии расположены четыре городских больницы и целый ряд домов населения.

В медицинских учреждениях также нет воды. В настоящее время, в эпицентре коммунального ЧП работают ремонтные бригады АО «Водный союз». Администрация компании приносит извинения населению за отключение воды, но без этого нельзя было обойтись, чтобы провести аварийные работы быстро. Как только специалисты ликвидируют прорыв трубы, водоснабжение будет немедленно восстановлено. Причиной аварии на водопроводе стали изношенные трубы, которые не смогли заменить ранее через недостаток финансовых средств.