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В Пятигорске взорвался «ВАЗ-2106» на АЗС

Сегодня, 13:55

В Пятигорске вчера в 20:00 во время заправки газом на АЗС «Роснефть» (9 станция) произошло ЧП. Автомобиль «ВАЗ-2106» взорвался. Информация проверяется, пострадавших нет.

 На автозаправке «Роснефть» (9 станции) произошел взрыв автомобиля. В момент возгорания в машине пассажиров не было. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранительные органы по факту ЧП расследуют обстоятельства дела. Снимки сгоревшего транспортного средства «ВАЗ-2106» появились в социальной сети Instagram.

Но качество фотографии оставляет желать лучшего. Также уточняется, не были ли нарушены должностные инструкции работниками АЗС.


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