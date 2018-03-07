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Летчик назвал причину, приведшую к гибели Ан-26 в Сирии

Вчера, 23:33

Ситуацию с вероятными причинами крушения Ан-26 в Сирии рассмотрел генерал-лейтенант Валерий Горбенко. По его словам, ситуация при возможной ошибке пилотирования могла возникнуть лишь одном упущении.

Экс-командующий Валерий Горбенко прокомментировал данные расследования по факту крушения Ан-26 в Сирии. Горбенко отмечает низкое качество подготовки военных летчиков, что стало последствием распада СССР.

Однако последние пять лет не являются качественно такими же.

«Основная проблема – мало летали», - сообщает Горбенко.

Проблематичные вылеты были связаны с дефицитом запчастей, топлива, инструкторов, боевых и учебных единиц. Известно, что сейчас курсанты-летчики интенсивно осваивают теоретическую подготовку, а затем продолжают обучение по своему конкретному профилю.


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