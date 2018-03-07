VistaNews.ru


Названы причины крушения вертолета Ми-8 в Чечне

Сегодня, 15:08

Вертолет пограничников ФСБ упал в горах на юге республики в пограничной зоне (Чечня на границе с Грузией). Специалисты называют причины крушения. Последние цифры по инциденту: три человека погибли, пять человек пропали без вести, еще один человек тяжело ранен.

Принадлежащий ФСБ вертолет Ми-8 около 10:59 мск упал в горах на юге республики в пограничной зоне (Чечня на границе с Грузией). Последние цифры по инциденту: три человека погибли, пять человек пропали без вести, еще один человек тяжело ранен. Среди возможных причин происшествия есть две теории. Первая предусматривает нахождение девяти человек на борту подчиненного спецслужбам вертолета. По другим сведениям, наблюдалась плохая погода, а именно снег с дождем, что стало причиной плохой видимости. Информация по факту произошедшего уточняется и проверяется.

Мы сообщали о падении в Чечне вертолета Ми-8. Обломки летательного аппарата обнаружены в ущелье Хангихой.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.