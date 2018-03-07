Названы причины крушения вертолета Ми-8 в Чечне

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Вертолет пограничников ФСБ упал в горах на юге республики в пограничной зоне (Чечня на границе с Грузией). Специалисты называют причины крушения. Последние цифры по инциденту: три человека погибли, пять человек пропали без вести, еще один человек тяжело ранен.

Принадлежащий ФСБ вертолет Ми-8 около 10:59 мск упал в горах на юге республики в пограничной зоне (Чечня на границе с Грузией). Последние цифры по инциденту: три человека погибли, пять человек пропали без вести, еще один человек тяжело ранен. Среди возможных причин происшествия есть две теории. Первая предусматривает нахождение девяти человек на борту подчиненного спецслужбам вертолета. По другим сведениям, наблюдалась плохая погода, а именно снег с дождем, что стало причиной плохой видимости. Информация по факту произошедшего уточняется и проверяется.

Мы сообщали о падении в Чечне вертолета Ми-8. Обломки летательного аппарата обнаружены в ущелье Хангихой.