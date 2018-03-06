Пилот Ан-26 увел самолет в сторону, предотвратив еще большую катастрофу

Вчера, 19:36

Пилот разбившегося в Сирии Ан-26 целенаправленно отвел самолет от города, предотвратив тем самым еще большую трагедию.

Командир пикирующего воздушного транспортного судна уже во время пикирования на землю умышленно отвел лайнер от населенного пункта и направил судно в сторону находящихся поблизости плантаций цитрусовых деревьев. Если бы пилот судна не совершил такого маневра, то жертв могло бы быть гораздо больше. В авиакатастрофе около авиабазы Хмеймим в провинции Латакия сегодня погибли 32 пассажира, из которых 6 были членами экипажа.