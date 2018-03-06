VistaNews.ru


Пилот Ан-26 увел самолет в сторону, предотвратив еще большую катастрофу

Вчера, 19:36

Пилот разбившегося в Сирии Ан-26 целенаправленно отвел самолет от города, предотвратив тем самым еще большую трагедию.

Командир пикирующего воздушного транспортного судна уже во время пикирования на землю умышленно отвел лайнер от населенного пункта и направил судно в сторону находящихся поблизости плантаций цитрусовых деревьев. Если бы пилот судна не совершил такого маневра, то жертв могло бы быть гораздо больше. В авиакатастрофе около авиабазы Хмеймим в провинции Латакия сегодня погибли 32 пассажира, из которых 6 были членами экипажа.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.