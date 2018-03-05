В Японии самолёт уронил свою деталь на жилой дом

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В Японии на крышу жилого дома, находящегося в городе Нарита, рухнул неизвестный предмет. Как оказалось впоследствии, это была деталь с пролетавшего над ним самолёта.

Именно в этом месте пролетают лайнеры, взлетающие или приземляющиеся в местном международном аэропорту. Какой именно из них потерял свою металлическую запчасть, пока не известно.

Также не сообщается и о пострадавших при данном инциденте. Установлено лишь, что вес упавшей с неба детали составляет около килограмма.

Японцев в последнее время всё чаще стали беспокоить подобные происшествия. Если раньше они случались, как правило, с самолётами ВВС США, дислоцируемыми в этой стране, то сейчас стали происходить и с другими лайнерами.

Местные СМИ уже напомнили, что месяц назад японский военный вертолёт потерпел катастрофу, пролетая над жилыми домами. Тогда погибли два человека.

Перед этим, в декабре на школьника, возвращающегося домой, упало стекло, выпавшее с вертолёта ВВС США.