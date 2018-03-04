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В Воронежской области ликвидирован прорыв с возгоранием на газопроводе

Вчера, 19:08

Магистральный газопровод в Воронежской области был поврежден на расстоянии 3 км от села Писаревка. Прорыв с возгоранием на трубе 1200 мм ликвидирован. Информацию подтвердили в Минэнерго.

 Магистральный газопровод сегодня был поврежден в Воронежской области. Авария зафиксирована на расстоянии 3 км от села Писаревка. За информацию по ситуации следили в Минэнерго.

Оперативная работа профильных специалистов смогла предоставить качественные услуги по локализации возгорания на объекте. Магистральный газопровод диаметром 1200 мм уже работает, а порыв ликвидирован. Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального регионального центра МЧС РФ.

К слову, из-за прорыва загорелся газ, факел которого поднялся аж до пяти метров вверх и напугал жителей ближайших поселков.


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