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Авария на ТЭЦ оставила без тепла и горячей воды 14,5 тыс. жителей Смоленска

Вчера, 19:28

Минэнерго Смоленска сообщило СМИ об аварии на местной ТЭЦ-2, лишившей 0,5% населения и десятки социальных объектов города горячей воды и тепла.

Коммунальная авария в Смоленске произошла 3 марта во второй половине дня. На местной ТЭЦ-2 вышел из строя напорный коллектор насосов сети, лишивший отопления и горячей воды 14,5 тысячи жителей города и 23 социальных объекта.

В настоящее время ремонтная бригада ЖКХ уже приступила к ликвидации последствий масштабной коммунальной аварии. К слову, температура воздуха в Смоленске составляет -7 градусов по Цельсию.


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