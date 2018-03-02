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В Петербурге паровая баня из-за лопнувшей трубы нагревает автомобили

Сегодня, 10:43

В Санкт-Петербурге зафиксирован порыв трубы 1200 мм на теплотрассе под путепроводом в Автово. В соцсетях пользователи предупреждают о паровой бане из-за лопнувшего теплопровода. Информация опубликована в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей активно предупреждают петербуржцев об аварии на теплотрассе под путепроводом в Автово.

«Внимание, внимание. Опасная зона. Угроза получения ожога», - сообщают петербуржцы.

Автомобили преодолевают завесу пара, но местных жителей без тепла обещают не оставлять. Согласно данным, по дороге в Угольную гавань будут проводиться ликвидационные мероприятия специалистами коммунальных служб до полного их восстановления. Предварительно обещают возобновить работу теплосети до 23:00 мск 2 марта. На данный момент на месте работают специалисты трех аварийных бригад, а участок прорыва огражден предупредительными лентами и знаками, но движение не ограничено.


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