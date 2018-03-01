Часть Ставрополя лишилась света в результате аварии

Вчера, 23:54

Часть улиц Ставрополя лишилась электричества сегодня вечером по причине аварии. Об этом рассказали представители энергокомпании.

Аварийное отключение оставило половину города без света. Известно, что соответствующие работы продлятся примерно три часа.

В социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что случаи перебоев со светом наблюдались в Северо-Западном районе города. Как оказалось, электричества нет на улицах Федеральной и Октябрьской, а также без света весь проспект Кулакова.

Через время некоторые юзеры соцсети написали, что свет появился. Подобные случаи уже происходили в Ставрополе в феврале.