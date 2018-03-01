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Эксперты озвучили основные причины авиакатастроф в России

Вчера, 21:05

На масштабной пресс-конференции эксперты назвали основные причины авиакатастроф в России. Рассматривали недавнее крушение самолета Ан-148.

 Эксперты пришли к выводу, что проблема заложена в самой системе, а не в конкретном случае. Один из адвокатов сообщает, что при крушениях самолетов всегда обвиняют летчиков, которые погибли. Он считает, что это является неправильным, поскольку в случае смерти дело в суд не передают и узнать истинную причину невозможно. Также при этом снимается ответственность с авиакомпаний и надзорных органов.

В случае катастрофы Ан-148 написали, что крушение произошло из-за неслаженных действий экипажа. Пилот Альфред Малиновский заявляет, что пилот не может быть виноватым, он ведь не желает погибнуть сам и стать причиной смерти других. К тому же, причиной может выступать то, что пилотов категорически не хватает. Авиаторы перерабатывают, следствием чего является усталость экипажа.

Известно, что Россия занимает второе место после США по количеству авиакатастроф.


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