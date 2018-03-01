«Проснулись в дерьме»: Сланцы залило фекалиями из замерзшего коллектора

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1 марта жители Сланцев (Ленобласть) увидели на улицах родного города мерзкую картину – из-за замерзшего коллектора по улицам плавали фекалии. Нечистоты накапливаются на территории канализационно-очистной станции, а местные коммунальщики не знают, как устранить последствия ЧП.

В ленинградских Сланцах проживают 33 тысячи граждан. О произошедшей коммунальной аварии они узнали утром 1 марта. Выходя на улицы, люди наблюдали, как фекалии плывут на территорию канализационно-очистной станции «Сланцы», расположенную на выезде из города. Позднее администрация населенного пункта сообщила причину ЧП – замерзший коллектор. Местные коммунальщики пока что не особо понимают, как им ликвидировать последствия аварии, так как 6-километровая труба с пропускной способностью 3 тысячи кубометров в сутки лежит глубоко под землей.

Дальше – больше, в трех километрах от места аварии расположена еще одна насосная станция. Как только ее камеры наполнятся, количество фекалий на улицах Сланцев резко увеличится.