На северо-западе Москвы трамвай чуть не загорелся вместе с пассажирами

Вчера, 18:39

Недавно «Пятый» телеканал опубликовал кадры аварии трамвая, которая произошла 25 февраля на северо-западе Москвы.

На кадрах видно, как во время движения общественный транспорт начал обильно дымиться и искриться. Как известно, водителю удалось вовремя установить факт аварии и остановить транспортное средство.

Также, водитель оперативно открыл двери и позволил всем пассажирам эвакуироваться. Было установлено, что причиной чрезвычайного происшествия стало короткое замыкание. По последним данным, пострадавших не оказалось.