В Подмосковье затопило посёлок из-за прорыва водопровода

Вчера, 18:03

Авария на водопроводной линии привела к подтоплению части посёлка в Московской области. Местные жители пытаются ликвидировать последствия ЧП своими силами и уберечь имущество от воды.

Речь идёт, как выяснилось, о поселке Лесной Пушкинского района. Здесь после прорыва трубы водопровода на улицу вылились тонны воды. Частные дома оказались подтоплены, что грозит порче зданий и их разрушению. Местные жители уже возвели на улицах траншеи, чтобы хотя бы частично отвести воду от своего жилья. Люди говорят, что коммунальные службы не торопились на вызов, ведь происшествие случилось ночью. К утру вода уже замёрзла и сковала дома. К тому же, очевидцы утверждают, что накануне от подтопления едва не утонули два ребёнка.

Ранее мы писали, что в Иркутской области пенсионеры насмерть обварились кипятком. Супружеская пара получила тяжелейшие ожоги после прорыва трубы с горячей водой.