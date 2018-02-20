Появилась совершенно новая версия загадочной катастрофы Ан-148

Вчера, 21:09

У следствия появилась новая версия, касающаяся загадочной катастрофы Ан-148 в небе над Раменским. Согласно ей, у лайнера могла не сработать сигнализация из-за его конструктивных особенностей.

Следователи, работающие над тайной данной катастрофы, не останавливаются лишь на версии, что к ней привели неслаженные действия экипажа. Появилась гипотеза, что самолёт имел конструктивные особенности, которые могли привести к трагедии.

Инициатива исходила от «Саратовских авиалиний». Руководство перевозчика направило в адреса Росавиации и КБ «Антонова» свои доводы, касающиеся недостатков в конструкции лайнера Ан-148.

Руководство полагает, что закупленные в 2016 году Ан-148 имели хорошее техсостояние. О том, что неисправность может возникнуть в связи с обледенением датчиков, информация не предоставлялась.

Эксперты признают, второй пилот не видит перед собой сигнализации, что обогрев датчика отключён. Однако у командира есть такое табло. В «Антонове» полагают, что все системы контроля не могли отключиться одновременно. При этом они признают, что в Ан-148 нет функции по восстановлению полёта в горизонтальной плоскости.

В то же время, неопровержимым является факт, что командир разбившегося борта и второй пилот ранее почти не имели совместного налёта. Стаж командира на данной должности лишь 58 часов. Второй пилот ещё год назад был лишь бортпроводником.