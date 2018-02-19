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Эксперт сделал модель ситуации на боту разбившегося Ан-148

Вчера, 23:12

Эксперт Михаил Павлов, являвшийся раньше пилотом, создал модель ситуации, сложившейся на борту Ан-148 перед самым его крушением. Он сделал её достоянием гласности.

Для того, чтобы достигнуть поставленной цели, специалист применил симулятор, применяемый для Boeing 737. В итоге он пришёл к таким же выводам, как и представители МАК.

Те сообщили, что наиболее вероятной причиной, приведшей к трагедии, явилось отсутствие активации обогрева приёмников, фиксирующих полное давление. Именно они показывают экипажу, с какой скоростью движется лайнер.

После подобной ошибки датчики могли обледенеть и показывать пилотам некорректные показатели скорости Ан-148.

Когда Павлов использовал симулятор в спокойных условиях, ему для того, чтобы выявить проблему, применяя инструкции, и устранить её понадобилось лишь несколько минут.

В реально сложившейся ситуации экипаж Ан-148 таким временем просто не располагал. Выходом, который мог бы помочь избежать последующей катастрофы, являлось наращивание скорости во время взлёта.

Пилоты приняли решение о снижении. Вероятнее всего, оно было неверным.

Первый сбой в работе систем лайнера экипаж почувствовал на высоте в тысячу метров. Самолёт продолжал набирать высоту. Заволновавшиеся пилоты перешли на «ручник» и стали снижаться под углом 30 градусов. Затем они сделали попытку исправить ситуацию, но времени уже не хватило.


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