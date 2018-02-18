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"Саратовские авиалинии" опровергли слухи о просроченной медсправке командира Ан-148

Сегодня, 15:30

На официальном сайте "Саратовских авиалиний" появилась информация, которая опровергла данные о якобы просроченной медицинской справке командира пассажирского лайнера Ан-148, разбившегося 11 февраля.

По данным нескольких СМИ, командир самолета Ан-148 Валерий Губанов вышел в рейс вопреки тому, что его медсправка была просрочена сроком на 1 год. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" опровергла данную информацию, заявив, что врачебную летную комиссию погибший командир прошел еще 9 февраля текущего года в медсанчасти Волгоградского Центра ОВД.
Помимо этого, компания также опровергла слухи о непрофессиональных действиях членов экипажа и вообще попросила ряд средств массовой информации не распускать непроверенные версии крушения лайнера.


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