"Саратовские авиалинии" опровергли слухи о просроченной медсправке командира Ан-148

Сегодня, 15:30

На официальном сайте "Саратовских авиалиний" появилась информация, которая опровергла данные о якобы просроченной медицинской справке командира пассажирского лайнера Ан-148, разбившегося 11 февраля.

По данным нескольких СМИ, командир самолета Ан-148 Валерий Губанов вышел в рейс вопреки тому, что его медсправка была просрочена сроком на 1 год. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" опровергла данную информацию, заявив, что врачебную летную комиссию погибший командир прошел еще 9 февраля текущего года в медсанчасти Волгоградского Центра ОВД.

Помимо этого, компания также опровергла слухи о непрофессиональных действиях членов экипажа и вообще попросила ряд средств массовой информации не распускать непроверенные версии крушения лайнера.