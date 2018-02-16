В Заречном микрорайоне Тюмени двор залило кипятком

Сегодня, 14:45

В Заречном микрорайоне Тюмени один из дворов залило горячей водой. На данный момент там проводятся ремонтные работы.

В пятницу во дворе возле домов №41-43, расположенных на улице Газовиков, произошел прорыв трубы с кипятком. Вследствие ЧП ущерб был нанесен десяткам автовладельцев, чьи машины были припаркованы во дворе. А также весь двор погрузился в туман из-за испарения.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники компании "Тепло-Тюмени", пытаясь обнаружить повреждение. Ремонт обещают закончить к 8 часам вечера текущего дня.