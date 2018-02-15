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Специалисты: Пилоты Ан-148 ругались во время падения самолета

Вчера, 22:51

Специалистами уже расшифрованы записи чёрного ящика разбившегося Ан-148.Согласно им, пилоты ругались до самого момента крушения в небе над Раменским.

 Источники сообщают, перед началом полёта пилоты проверили, как работают приборы, механизмы и узлы самолёта. Также они ознакомились с полётной картой.

Однако, они, по неизвестной причине, не приступили к обогреву приёмников полного давления. Именно они являются источником, для того, чтобы считывать информацию с датчиков, показывающих скорость лайнера.

Как «сообщили» чёрные ящики, пилоты после взлёта сумели обратить внимание на то, что показания приборов являются противоречивыми.

Они сделали попытку устранения проблемы, увеличив скорость с некоторым наклонением носа самолёта к земле. В течение последних секунд записи слышится лишь нечленораздельный крик пилотов друг на друга.

Специалисты делают вывод, что они так и не смогли понять причину противоречивых показаний, и в результате произошло крушение лайнера с 71 людьми на борту.


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