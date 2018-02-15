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В Москву доставили генетические материалы родственников жертв катастрофы Ан-148

Сегодня, 16:30

В Москву уже доставили генетические материалы родственников жертв катастрофы Ан-148. Они необходимы для идентификации останков.

 Специалисты приступили к проведению экспертиз. Сообщение об этом сделала Вероника Скворцова, возглавляющая Минздрав. О сроке окончания этих работ она не сообщила.

Спастись при крушении 11 февраля самолёта Ан-148 в небе над Раменским не удалось никому. Поисковики продолжают свои работы. Их площадь охватила более 45 гектаров.

Количество уже найденных фрагментарных останков погибших превышает 1,4 тысячи.


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