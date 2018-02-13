Проблемы, присущие Ан-148, имеются и в SuperJet -100

Вчера, 23:21

Проблемы, присущие конструкции Ан-148, один из которых разбился после взлёта с Домодедово, присущи и лайнеру SuperJet-100.

С самолётами данного типа в период 4-5 января произошло 7 подобных инцидентов. Командир и второй пилоты регистрировали разные показатели скоростей, которые им показывали приборы.

Вылеты производились во время морозной и снежной погоды. Во всех этих случаях пилоты принимали решение о возврате в аэропорт вылета.

Они информировали о данной особенности приборов своё руководство, но то оказалось «неповоротливым». Информация о проблеме с датчиками измерения скорости стала общедоступной лишь после трагедии с Ан-148.

В то же время, Росавиация считает, что корень проблемы уходит в то, что аэропорты плохо осуществляют свою работу. Специалисты данного ведомства полагают, что датчики не могли обледеневать столь скоро после взлёта. Следовательно, они не был должным образом обработаны на земле.

Авиакомпании уже предупреждены о том, что данная проблема может возникнуть и для определения скоростных критериев следует использовать не только работу приборов.

Эксперты считают наиболее вероятной причиной трагедии с Ан-148 то, что обледеневшие датчики показывали пилотам лайнера неверную информацию о скорости при наборе высоты.

Лётчики посчитали её чрезмерной и «снизили обороты». В то же время она реально была недостаточной и самолёт «свалился».