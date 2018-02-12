Авиаэксперт: Обледеневшее крыло стало причиной крушения Ан-148

Вчера, 21:46

На борту самолета нашли «черный ящик», который может рассказать о причине падения самолета Ан-148. Эксперты выдвинули много разных причин: от погодных условий до технических поломок и ошибок персонала. Звучали такие версии, как столкновение с вертолетом "Почты России" и обледенение крыла.

Председатель комиссии по гражданской авиации Ространснадзора, а также заслуженный пилот СССР, Олег Смирнов высказал свое мнение о том, почему же Ан-148 потерпел крушение через несколько минут после взлета. Он удивляется случившемуся, подчеркивая то, что отечественная авиация уже много лет работает исправно.

Смирнов допустил, что заледеневшие крылья самолета могли послужить причиной для падения. По его словам, пилоты, скорее всего, сэкономили на дорогостоящей жидкости против замерзания.

Недавно стало известно, что Ан-148 был исправен, когда внезапно исчез с радаров. Эксперты уверены, что взрыв произошел уже после касания с землей.

Олег Смирнов надеется, что правда откроется после исследования «черного ящика». Знание настоящих причин авиакатастрофы Ан-148 в будущем даст возможность избежать гибели тысячи людей.