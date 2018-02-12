Во Внуково экстренно приземлился Boeing-737 из-за задымления

Вчера, 21:12

В аэропорту Внуково, находящемся в Москве, объявили срабатывание аварийного кода. Он относится к категории «синий». В аэропорту приземлился Boeing-737, в салоне которого выявили задымление.

После этого в это аэропорт срочно вернулся только что взлетевший Boeing-737. Он экстренно сел в аэропорту вылета. Сообщается, что пострадавших в результате этого не было.

Причиной экстренного возращения лайнера и посадки с полными баками стало некоторое задымление, которое экипаж отметил на борту своего лайнера. Что слало его причиной, ещё только предстоит выяснить службам безопасности. Пассажирами были 135 человек. Также на борту аэросудна находились 5 человек из состава экипажа.

Как экстренно сообщается, сейчас проводится эвакуация пассажиров с борта лайнера. Специалисты не исключают, подобная повышенная бдительность связана с катастрофой Ан-148 в Домодедово, прошедшей меньше суток назад. Эта катастрофа забрала 71 жизнь.