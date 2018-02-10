В Омске из-за аварии более 259 тысяч людей остались без воды

Сегодня, 14:45

Как проинформировали сотрудники экстренных служб в Омске, из-за аварии на насосной станции более 259 тысяч людей остались без холодной воды. Поломка зафиксирована на улице Нефтезаводской, проводятся соответствующие мероприятия.

По предварительным данным, на улице Нефтезаводской было зафиксировано повреждение электрического кабеля насосной станции. Это спровоцировало отключение холодного водоснабжения в 2,2 тысячах жилых домов, где проживают более 259 тысяч граждан. На место ЧП оперативно выдвинулась бригада специалистов, которые планируют устранить неполадки к шести часам вечера.

Отмечается, что для того, чтобы горожане не испытывали неудобств, власти организовали подвоз воды. Горячая вода и теплоснабжение поступают в дома в привычном режиме, сообщают представители экстренных служб в Омске.