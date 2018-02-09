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В аэропорту Амстердама произошло возгорание на взлетно-посадочной полосе

Сегодня, 14:54

В Амстердаме руководство международного аэропорта «Скипхол» пока никак не комментируют кадры любительской съемки из пассажирского терминала. На видео запечатлено возгорание на взлетно-посадочной полосе, вблизи пассажирского авиалайнера.

Судя по кадрам и датировке любительской съемки, выложенной в сеть, возгорание произошло несколько минут назад. Между тем аэропорт продолжает работать в штатном режиме, никаких сообщений по громкой связи не поступало. Тем не менее, на ролике видно, что в районе ВПП что-то горит и это явно не является штатной ситуацией.

По последним сообщениям с места события, несколько пожарных автомобилей выехало к месту происшествия. Администрация аэропорта продолжает хранить молчание. Пассажиры обращаются к правоохранителям, но не получают адекватного ответа. Об отмене и переносе рейсов пока не сообщается.


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