В движении метро Москвы на зелёной ветке произошёл сбой

Вчера, 19:55

В движении метро Москвы, осуществляемом на зелёной ветке, вечером 8 февраля произошёл сбой. Он был вызван падением женщины на пути на станции «Кантемирово».

На зелёной ветке московского метрополитена 8 февраля произошёл сбой в движении составов. Он вызвал некоторую перенагрузку пассажиропотока.

Как оказалось, причиной этого стало падение женщины с платформы под поезд, прибывающий на «Кантемирово». Такие данные предоставила горячая линия поземки Москвы.

Сейчас упавшая уже извлечена с путей и движение возобновлено по обычному графику.

На время ликвидации инцидента пассажиров просили сделать пересадку и следовать к месту своего назначения по иному маршруту.