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В Лондоне прошла эвакуация сотен пассажиров загоревшегося поезда

Сегодня, 15:02

В Лондоне прошла эвакуация сотен пассажиров внезапно загоревшегося поезда. Как сообщается, это произошло на юго-западе мегаполиса.

 Инцидент произошёл в черте города в поезде, направляющемся в направлении города Уокинг. Сначала пассажиры услышали три сильных хлопка. Затем один из вагонов состава загорелся. Пламя быстро распространялось. Поездной бригаде удалась быстрая эвакуация пассажиров. Инцидент случился после того, как состав отъехал от лондонской станции, находящейся в Нью-Мадлене.

О наличии пострадавших информация отсутствует. Предварительная версия пожара - неполадка, случившаяся в функционировании электрооборудования.

Прибывшим спасателям удалось оперативно укротить пламя.


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